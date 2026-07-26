Morelia, Michoacán, 26 de julio de 2026.- Productoras, productores, trabajadores rurales, mujeres del campo, jóvenes y liderazgos regionales participaron en la Asamblea Informativa encabezada por Gaby Molina, aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación. Al encuentro asistieron más de mil personas provenientes de casi 50 municipios de Michoacán.

La exdiputada recordó que el compromiso es con la soberanía alimentaria y la justicia social, retomando los ideales para el campo impulsados por el expresidente Lázaro Cárdenas del Río, a quien reconoció por encabezar el mayor reparto agrario en la historia de México, consolidar la creación del ejido, fortalecer la organización campesina y promover apoyos directos al agro mexicano.

La morenista afirmó que México vive un momento clave para impulsar una política de autosuficiencia alimentaria basada en la producción de las y los pequeños y medianos productores. “Vamos para que el derecho al agua, tanto para el consumo humano como para el campo michoacano, sea una realidad que genere bienestar para todas y todos”, expresó.

Gaby Molina asumió el compromiso de impulsar un amplio plan de financiamiento para el campo michoacano, construido con estrategias regionales y mediante el consenso con las y los productores, de tal forma que el beneficio sea para las familias del campo y para el pueblo.

La ex secretaria de Educación agradeció la participación de ganaderos de Tiquicheo; productores de maíz y ganado bovino de Tuzantla; fruticultores de guayaba y productores de ganado bovino de Tuxpan; productores de maíz y acuacultura de Hidalgo; productores de fresa, derivados lácteos y muebles de madera de Maravatío; destiladores de mezcal de Senguio; exportadores de mango de Tepalcatepec.

Estuvieron productores de plátano de Aquila y Coahuayana; productores de limón de Buenavista, Múgica y La Huacana; productores de maíz y ganado bovino de Coalcomán; ganaderos de Tangancícuaro; productores de lenteja de Coeneo; productores de zarzamora y ganado lechero de Tarímbaro; así como productores de trigo y maíz de Nahuatzen, asu como presentes de las diez Regiones que conforman la riquieza agripecuaria de Michoacán.