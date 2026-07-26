Como parte de sus recorridos por el estado, Celeste Ascencio visitó la comunidad de Caltzontzin, donde realizó un brigadeo casa por casa para dialogar con las familias y compartir el periódico Regeneración.

Durante el recorrido, destacó que escuchar de manera directa a la ciudadanía y fortalecer el acceso a la información son tareas fundamentales para consolidar la Transformación.

“Un pueblo informado toma mejores decisiones. Por eso seguimos compartiendo Regeneración y dialogando con la gente, porque la cercanía con el pueblo siempre ha sido la esencia de nuestro movimiento”, expresó.

Celeste Ascencio reiteró que continuará recorriendo las comunidades de Michoacán, convencida de que la Transformación se fortalece caminando el territorio, escuchando a las personas y construyendo de la mano del pueblo.