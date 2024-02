Video | Filtra video del asesinato del empresario minero Bernardo Aguirre en NL

Cámara de seguridad captó el momento en que el empresario minero Bernardo Aguirre Aldrethe fue asesinado a balazos por un sujeto el pasado domingo 18 de febrero en el Hotel Safi de San Pedro, Nuevo León.

Por ello, el actual gobernador de dicho estado, Samuel García, expresó su molestia y declaró que la víctima tenía nexos con el exmandatario panista tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, por quien se giró una orden aprehensión por delincuencia organizada el pasado 16 de febrero por parte de la Fiscalía General de la República.

En consecuencia, debido a dichos nexos se cree que pudo suceder dicho asesinato, además el empresario minero recientemente se había reunido con García Cabeza de Vaca en Texas, según medios locales, ciudad en la cual se encuentra exiliado el exfuncionario panista para evitar dos órdenes de aprehensión.

No obstante, Cabeza de Vaca a través de su cuenta de X señaló que no tiene nexos con dicho empresario y poco tiempo después la Fiscalía General de Justicia de Nuevo león informó que el exgobernador del PAN y el empresario no tenían vínculos.

El día de ayer 19 de febrero se difundió un video de 20 segundos en el que se aprecia al empresario minero en una mesa del restaurante del Hotel Safi, cuando un pistolero solitario con gorra le dispara de frente.

Después, la víctima cae hasta donde se dirigió el pistolero para rematar con más disparos, para huir de manera inmediata.