Morelia, Mich.- Miércoles 15 de octubre de 2025. – Las dos personas que murieron en el aparatoso choque entre un auto y una camioneta, registrado durante la tarde de este miércoles sobre la Avenida Francisco I. Madero, al poniente de Morelia, ya están identificadas, eran padre e hija, informaron autoridades policiales. Asimismo, se supo que en el incidente también estuvo involucrado un camión de carga.

#Video | Choque entre auto y camioneta deja 2 personas muertas y un herido en Av. Madero Poniente de #Morelia 🚔🚨 pic.twitter.com/euLIqP3URD — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 15, 2025

La tragedia ocurrió en la salida a Quiroga, justo a la altura del fraccionamiento Villas del Pedregal, a escasos metros del Puente Catarinas. Según las fuentes, los ahora finados respondían a los nombres de Hugo P., y Diana Lorena P., de 49 y 25 años de edad, respectivamente.

Los finados estaban atrapados en el automóvil destrozado

Los hoy fallecidos habían quedado atrapados dentro de su auto destrozado, el cual es un Volkswagen Jetta, color blanco, con matrícula PMU852D. Los cuerpos fueron liberados con ayuda de los bomberos municipales, y después los especialistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) los trasladaron a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Más tarde los familiares los reconocieron y reclamaron sus restos.

La fémina lesionada

La camioneta participante en el hecho es una Honda Odyssey, color gris oscuro, con matrícula PHW650E, cuya conductora responde al nombre de Berenice L., de 45 años de edad, quien fue auxiliada por rescatistas y consecutivamente unos paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) la canalizaron a un hospital para su adecuada valoración médica.

Un camión habría generado el percance

De acuerdo con fuentes allegadas al tema, el Jetta circulaba en el sentido de Morelia a Capula cuando, en determinado momento, un camión de carga pesada color blanco lo impactó por la retaguardia, proyectándolo hacia los carriles opuestos, donde finalmente fue embestido por la Honda Odyssey. El camión se dio a la fuga. Los especialistas de la Fiscalía continúan con las diligencias del caso para esclarecerlo.

Agencia Red 113