Cotija, Mich.- Miércoles 10 de diciembre de 2025.- La noche de ayer martes se registró un enfrentamiento entre policías de Cotija y delincuentes armados, hecho de violencia en el que falleció un oficial, además hubo dos víctimas colaterales, quienes resultaron malheridas y después perdieron la vida en una clínica, informaron fuentes allegadas al tema.

#Video | Enfrentamiento en #Cotija deja tres muertos: un policía y dos víctimas colaterales pic.twitter.com/6LUmmx0oTu — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 10, 2025

La agresión sobre calle Guillermo Prieto

De acuerdo con los datos obtenidos, alrededor de las 19:15 horas, unos patrulleros locales realizaban un recorrido de vigilancia en la colonia Centro de la cabecera municipal. Sobre la calle Guillermo Prieto detectaron un vehículo Razer que obstruía la banqueta peatonal.

Trascendió que los uniformados descendieron de su unidad para revisar a quién pertenecía el automotor, cuando en determinado momento fueron escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego, entonces tomaron posición de defensa y repelieron la agresión.

Agente y 2 víctimas inocentes mueren

Durante el intercambio de disparos, uno de los oficiales municipales fue abatido, él respondía al nombre de Luis Solorio, de 49 años de edad. Asimismo, en la confrontación, balas perdidas lesionaron a dos habitantes ajenos a los hechos: el primero identificado como José Luis M., de 59 años, quien se encontraba junto con su esposa en una tienda; y Rafael F., de 28 años, quien aparentemente estaba en su domicilio, ubicado cerca de donde ocurrió el tiroteo.

Ambos hombres fueron auxiliados por paramédicos y canalizados a una clínica, pero lamentablemente perecieron a consecuencia de los daños que sufrieron. Tras la balacera, los agresores huyeron.

Los indicios

Posteriormente arribaron agentes de otras corporaciones policiales para restablecer la seguridad y el orden. Además, acordonaron la zona, pues en distintos puntos quedaron esparcidos aproximadamente 246 casquillos percutidos de diferentes calibres, principalmente de 7.62×49 milímetros.

De igual manera, en el lugar se localizó una granada sin detonar y los uniformados aseguraron los siguientes vehículos:

Jeep Gladiator, color gris, sin placas.

Jeep Patriot, matrícula mexiquense MZL203C.

Acura RDX, láminas PMF164D.

Honda CR-V, placas PUZ093C.

Fiscalía emprende las investigaciones

Al enterarse de la situación, elementos de la Fiscalía Regional acudieron a la mencionada dirección, iniciaron las investigaciones correspondientes y se encargaron del traslado de los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer el caso.