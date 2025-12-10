Morelia, Michoacán, 10 de diciembre de 2025.- La Ruta de Lectura continúa su recorrido en Zinapécuaro, Pátzcuaro y Tacámbaro, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La estrategia es impulsada en coordinación con la Secretaría de Educación, el Fondo de Cultura Económica y Educal.

Hoy las actividades están programadas en la región Zinapécuaro, en las instalaciones del Cobaem Ucareo, y continuará en la plaza principal “Juan Bautista Figueroa”. La programación incluye declamación de poesía, presentación de canto y de libros, además de una lectura para primera infancia. El 11 de diciembre, la ruta llegará al CBTIS 182 y nuevamente a la plaza, con actividades de oratoria, cuentacuentos y declamación.

En Pátzcuaro, se llevarán a cabo el 13 y 14 de diciembre en el Mercado Municipal “Vasco de Quiroga”. Se contará con lectura kamishibai, que se trata de una técnica de narración oral, conversatorios, oráculos de cuentos y presentaciones de libro.

Tacámbaro será sede los días 15 y 16 de diciembre donde llegará a las instalaciones del Cobaem, las primarias “Jesús González Ortega” y “Enrique Aguilar González”, el Centro de Capacitación y Desarrollo para la Juventud (Cecadej), la carpa de la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro (Filit), la explanada “Nicolás de Regules” y el Telebachillerato 151. Entre las actividades destacan cuentacuentos, talleres de fomento a la lectura y un evento cultural de música y baile.

El 16 de diciembre, Tacámbaro continuará con jornadas en la Biblioteca Pública “José Rubén Romero”, la Carpa Filit, la explanada “Nicolás de Regules”, las primarias “Hermenegildo Galeana”, “Soledad Ayala”, y “Pablo Neruda”, el Cecadej, y el Teba 151. La programación incluirá talleres de fomento a la lectura, cuentacuentos, maratón de lectura, obra de teatro y presentación editorial.