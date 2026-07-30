Enfoque Electoral

Monitoreo de espacios noticiosos.

David Alejandro Delgado Arroyo | Vocal Ejecutivo del INE en el Estado de Michoacán

El pasado 9 de julio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la metodología y el catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias, así como los requerimientos técnicos que deberá atender el propio INE y la Institución de educación superior participante para el monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones durante las precampañas.

Se trata de otro Acuerdo más del Consejo General del INE con rumbo al proceso electoral concurrente 2026-2027, se trata del monitoreo de los espacios noticiosos, que la ley dispone debe realizarse en las precampañas y las campañas.

La intención del legislador es ofrecer una ventana pública que con transparencia permita a la ciudadanía conocer el tratamiento de los espacios noticiosos sobre las campañas y las precampañas, pero sin limitar la libertad de expresión.

El monitoreo de espacios noticiosos es diferente a la verificación del cumplimiento del pautado que el INE envía a la radio y televisión con promocionales de los partidos políticos, además de los institucionales; que deben ser colocados en los tiempos de Estado de Radio y Televisión, dispuestos por la Constitución, desde la precampaña hasta la jornada electoral.

Esto es, el incumplimiento en la transmisión de los promocionales pautados sin es sancionable, en tanto que no en el espacio noticioso, lo único que hay es dicha ventana que permita el derecho a la información de la ciudadanía.

En el Monitoreo de espacios noticiosos, participa el Instituto Nacional Electoral generando los testigos de requeridos, a través de la infraestructura de los Centros de Verificación y Monitoreo que tiene el INE en más de la mitad de las Juntas Distritales Ejecutivas del país, en Michoacán, 10 de 11 cuentan con esa infraestructura.

Pero también participan instituciones de educación superior para realizar el análisis del contenido conforme la metodología. Para ello, el INE tiene una Convocatoria abierta a dichas instituciones, que vence el próximo 31 de Julio, que se encuentra en uno de los micrositios visibles en el portal del INE en Internet.

Las instituciones que participen deberán presentar una propuesta para atender la metodología, los requerimientos técnicos y el catálogo de programas de radio y televisión que difundan noticias aprobados para el monitoreo. Para tal efecto, las instituciones de educación superior participantes deberán incluir una propuesta económica debidamente desglosada y sustentada.

Con dicho propósito un servidor envió oficios a 11 instituciones de educación superior de Michoacán para invitarles a participar, aun así, la Convocatoria es abierta.

El alcance del Monitoreo será en Precampaña sobre 59 noticiarios, 10 espacios de espectáculos y revista, y 4 espacios de debate, opinión y análisis, en total 73. Ninguno de Michoacán. En tanto que en Campañas será sobre 489 noticiarios, 10 espacios de espectáculos y revista, y 4 espacios de debate, opinión y análisis, en total 73.

En Campañas para el caso de Michoacán se encontrarán monitoreados 13 noticiarios de radio y 2 de televisión.

Es importante precisar que dicho Monitoreo se refiere exclusivamente a las Precampañas y Campañas de las candidaturas a diputaciones federales. El monitoreo del resto de las precampañas y campañas que son locales en Michoacán corresponderá su decisión al Instituto Electoral de Michoacán.

Las variables que se analizarán son las siguientes: Tiempos de transmisión, Género periodístico, Valoración de la información, Recursos técnicos utilizados para presentar la información, Importancia de las noticias, registro de encuestas o sondeos de opinión, registro de género y no discriminación, Violencia política contra las mujeres en razón de género, Enfoque de la cobertura que dan los medios a las personas precandidatas y candidatas, Candidaturas postuladas mediante acciones afirmativas, Presencia de estereotipos relacionados con grupos en situación de discriminación, Vínculo de temas de interés público contra personas precandidatas o candidatas, y Mecanismos discursivos indirectos de descalificación de las personas precandidatas o candidatas.

Con esta Metodología, Catálogo y Convocatoria, el INE continua su rumbo al proceso electoral 2026-2027.