Morelia, Michoacán, 30 de julio de 2026.- Como parte de la nueva Estrategia contra la Extorsión, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) invita a la ciudadanía a descargar y utilizar la App 911 Michoacán. Esta herramienta gratuita, disponible para dispositivos iOS y Android, permite a las y los usuarios realizar denuncias de forma inmediata y activar un identificador de llamadas diseñado para prevenir este delito.

La aplicación facilita el envío de reportes al C5 Michoacán de forma rápida y sencilla. Para denunciar el delito, la o el usuario solo debe seleccionar la opción Extorsión, redactar una breve descripción de los hechos, adjuntar fotografías o capturas de pantalla, en caso de contar con ellas, y presionar enviar. El reporte es recibido por personal especializado para brindar atención, orientación y seguimiento oportuno.

Como parte de las acciones de prevención, la plataforma cuenta con un identificador de llamadas que, una vez activado, detecta números previamente reportados por intentos de extorsión. Cuando una llamada proviene de alguno de estos números, la aplicación muestra una alerta y bloquea la comunicación, evitando que las y los usuarios sean víctimas de un posible engaño.

Ante una llamada sospechosa recuerda: cuelga, verifica y marca al 089. Si se trata de una emergencia que pone en riesgo tu integridad o la de otras personas, comunícate de inmediato al 911.

Además de reportar extorsiones, el sistema permite solicitar apoyo ante accidentes, incendios, emergencias médicas y hechos delictivos. Asimismo, comparte la ubicación de la o el usuario para agilizar la respuesta de las corporaciones de seguridad y de auxilio.