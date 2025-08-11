Jacona, Mich.- 11 de agosto de 2025.- La madrugada de este lunes, un grupo de sujetos fuertemente armados rafagueó dos viviendas en distintos puntos de la ciudad de Jacona, sin que se reportaran víctimas. Los delincuentes dispararon en más de 350 ocasiones de acuerdo con los indicios balísticos recabados por las autoridades.

#Video | Disp4ran más de 350 ocasiones contra dos viviendas de #Jacona; no hay víctimas pic.twitter.com/AjapdOJKNy — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 11, 2025

En la labor reporteril se pudo establecer que, primeramente, al filo de las 03:00 horas las detonaciones de armas largas alertaron a los vecinos del Coto Hacienda San Pablo, momentos después se supo fue un ataque contra un inmueble.

De inmediato se movilizaron las corporaciones seguridad, quienes hallaron la casa con múltiples impactos en la fachada y ventanas, confirmando que no había personas heridas y ubicaron al menos 246 casquillos percutidos.

De acuerdo con las autoridades locales, el segundo atentado se registró en un domicilio de la calle Tecos en las cercanías de la carretera Jacona – Jiquilpan, donde se reportaron múltiples daños materiales y fueron embalados otros 112 casquillos percutidos de arma larga.

Por lo anterior la presencia y operativos de la Policía Municipal y Guardia Civil fueron reforzados, sin que hasta el momento se tenga reporte oficial sobre alguna detención relacionada con los hechos.