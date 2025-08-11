Morelia, Mich.- Lunes 11 de agosto de 2025.- Dos vehículos protagonizaron un choque por alcance sobre el Periférico Paseo de la República, Sector Independencia, al poniente de Morelia, hecho que dejó daños materiales, comenta autoridades policiales.

El percance ocurrió la tarde de este lunes en el sentido del Distribuidor Vial Salida a Quiroga hacia el Distribuidor Vial Salida Pátzcuaro, justo a la altura de la colonia Manantiales.

En el sitio se presentaron unos paramédicos de Rescate para revisar la salud de los ocupantes de los automotores involucrados en el hecho, peros ns que afortunadamente no padecieron heridas de gravedad.

Se apreció que una de las unidades siniestradas es de la marca Chevrolet Aveo, color rojo; la otra es un Ford azul. Unos agentes de Tránsito Municipal arribaron a la escena, iniciaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y solicitaron una grúa para llevar los carros perjudicados a un corralón.