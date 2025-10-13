Huandacareo, Mich.- Lunes 13 de octubre de 2025.- Sujetos fuertemente armados rafaguearon la fachada de un domicilio ubicado en la cabecera municipal de Huandacareo, después huyeron, pero dejaron abandonado un vehículo robado, informaron autoridades policiales.

#Video | Delincuentes rafaguean domicilio en #Huandacareo y abandonan vehículo robado 🚔🚨 pic.twitter.com/PMsONBVEt9 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 13, 2025

Lo anterior sucedió durante la última hora de ayer domingo sobre la calle Morelos Sur, ubicada en la colonia Centro. Segúnas fuentes, el hecho de violencia únicamente dejó daños materiales en el inmueble, además una camioneta aparcada en la cochera del citado lugar también terminó perjudicada por las balas.

La situación fue reportada al número de emergencias, después acudieron unos patrulleros, pero los agresores ya se habían marchado. Cerca de la escena, los uniformados encontraron una pick up Silverado 1500, con placa NH1491B, la cual resultó con reporte de robo, así que la aseguraron.

Por último, los guardianes del orden pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), a efecto de emprender las investigaciones correspondientes del asunto.