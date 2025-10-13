Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informa a la ciudadanía que, a pesar de la toma de áreas administrativas y del Centro de Salud de Morelia por parte de tres grupos sindicales, la atención médica y los servicios de salud a la población michoacana se mantienen con normalidad.

La SSM destaca el compromiso del personal de salud agremiado a 17 sindicatos, quienes continúan laborando de manera habitual en las distintas unidades médicas del estado, anteponiendo la salud y el bienestar de las y los michoacanos. Este amplio sector de trabajadores mantiene una operación continua y sin interrupciones en la atención a pacientes.

En relación a las demandas de los grupos manifestantes, la Secretaría de Salud es enfática al señalar que no existe ningún adeudo pendiente de quincenas ni prestaciones con el personal de salud. La dependencia ha cumplido y continúa cumpliendo cabalmente con todas sus obligaciones salariales y contractuales.

La Secretaría de Salud reitera su compromiso con el diálogo y la transparencia, prueba de ello es que, en un ejercicio de apertura institucional, las peticiones y demandas presentadas por los líderes sindicales fueron atendidas en conjunto con una comisión de diputados en el Salón de Recepciones del Congreso del Estado, donde se revisó y constató la situación actual de los pagos.

El Gobierno del Estado ha cumplido puntualmente con las obligaciones laborales y presupuestales, garantizando la estabilidad y el funcionamiento del sistema de salud.