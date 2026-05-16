Uruapan, Mich.- 16 de mayo de 2026.- Delincuentes desconocidos quemaron una camioneta estacionada por fuera de un restaurante y realizan varias detonaciones de arma de fuego para después escapar a pesar de una intensa movilización policiaca, hechos ocurridos la tarde – noche de este viernes, en la colonia Emiliano Zapata, frente al Parque La Pinera, al sur de la ciudad de Uruapan.

#Video 🚨 Criminales queman camioneta y realizan disparos, en la colonia Emiliano Zapata de Uruapan 🔥 pic.twitter.com/mcpyRloSmH — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 16, 2026

En la cobertura noticiosa se supo que cerca de las 19:30 horas, se reportó el ataque incendiario sobre la calle 18 de Marzo, a unos metros del Paseo de la Revolución.

Al lugar se desplazaron elementos de Bomberos, quienes momentos después sofocaron las llamas que dejaron daños considerables en la camioneta Chevrolet de modelo atrasado, la cual estaba estacionada por fuera del restaurante “Los Pajaretes”; las autoridades confirmaron que no hubo víctimas.

En tanto que, en la zona se desató una fuerte movilización por parte de elementos de distintas corporaciones policiacas y la Guardia Nacional pero no se logró ubicar el paradero de los responsables del atentado, quienes habrían escapado a bordo de un vehículo.