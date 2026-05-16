Paraíso, Tabasco, 16 de mayo 2026.- ¡Se registra otro incendio en la refinería de Dos Bocas, Tabasco! De acuerdo a los reportes, los protocolos de emergencia se activaron desde muy temprano hoy sábado en las instalaciones de la refinería debido a la conflagración.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-media-max-width=”560″><p lang=”es” dir=”ltr”>🚨🔥 ¡Se registra otro incendio en la refinería de Dos Bocas, Tabasco!<br>De acuerdo a los reportes, protocolos de emergencia se activaron desde muy temprano hoy sábado en las instalaciones de la refinería debido a la conflagración.👩🏻‍🚒<br>Fueron usuarios de las redes, vecinos de la… <a href=”https://t.co/mdBEwec84J”>pic.twitter.com/mdBEwec84J</a></p>— Víctor Americano Noticias (@americanovictor) <a href=”https://twitter.com/americanovictor/status/2055681792745902539?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 16, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Fueron usuarios de las redes, vecinos de la colonia Petrolera, en Paraíso, Tabasco, quienes captaron el siniestro con sus celulares. Pemex no ha dado un reporte oficial de los hechos al momento.

El incendio se registró durante la madrugada de este sábado al interior de la Refinería Olmeca de Dos Bocas, y se sabe que Petróleos Mexicanos (PEMEX), no ha emitido hasta el momento un reporte oficial sobre las causas ni el alcance de este sábado en la Refinería Olmeca.

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