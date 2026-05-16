Morelia, Michoacán, 16 de mayo de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que ya comenzaron a regresar a sus hogares las familias que habían salido temporalmente de sus localidades en el municipio de Apatzingán.

El encargado de la política interna del estado detalló que, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Población, se sostuvo una reunión de coordinación con la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arreola, en la que participaron también representantes de la Secretaría del Migrante (Semigrante), el Sistema DIF Estatal, el Consejo Estatal de Población (Coespo) y la Jurisdicción Sanitaria, a fin de dar seguimiento puntual a la atención de las familias.

Zepeda Villaseñor señaló que la mayoría de las personas ya retornaron a sus comunidades, mientras que quienes permanecen fuera de ellas actualmente se encuentran resguardadas en viviendas de familiares dentro del propio municipio de Apatzingán.

Asimismo, indicó que como parte de las acciones de apoyo se realizó la entrega de sueros antialacrán y paquetes alimentarios en una de las comunidades afectadas, con el objetivo de atender de manera inmediata las necesidades prioritarias de la población.

El secretario de Gobierno reiteró que la administración estatal mantiene atención permanente ante cualquier situación relacionada con el desplazamiento de personas, priorizando en todo momento la coordinación institucional y la atención humanitaria para las y los ciudadanos.