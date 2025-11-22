Morelia, Michoacán, 22 de noviembre de 2025.- El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) entregó reconocimientos a seis docentes de bachillerato que fueron condecorados por su destacada práctica educativa por la Unidad para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se trata de las y los docentes Dulce Gabriela Nicolás Victoriano, del Cobaem; Juan Guillermo Lara Salgado y Eduardo Daniel Saucedo Carrillo, de la DGETAyCM; y Adán Ávalos García, de la DGETI, quienes fueron distinguidos en la categoría Recursos Sociocognitivos y Áreas de Conocimiento. Mientras que, en la categoría Formación Socioemocional, recibieron su reconocimiento Alejandro González Coria y Nallely Mendiola Ponce, ambos pertenecientes a la DGETAyCM.

La entrega de medallas y reconocimientos estuvo encabezada por la directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, quien destacó la importancia de visibilizar el compromiso, la innovación y la vocación de las y los docentes michoacanos. Subrayó que cada una de las prácticas premiadas refleja el esfuerzo por transformar la enseñanza y colocar al estudiantado en el centro de los procesos educativos.

Sosa Olmeda reiteró que, desde el Iemsysem, se seguirá impulsando el fortalecimiento académico y profesional de las y los docentes, al ser ellos “el motor que impulsa la calidad y el sentido humano de la educación en Michoacán, al ser agentes transformadores de vidas”.

Con este acto, el instituto reconoce el trabajo que día a día realizan las y los maestros del nivel medio superior, reafirmando su compromiso con una educación integral, inclusiva y de excelencia.