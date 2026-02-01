Buenavista Tomatlán, Mich.- 01 de febrero de 2026.- Este domingo, un grupo de personas realizó un par de bloqueos en la carretera Apatzingán–Tepalcatepec, a la altura del municipio de Buenavista Tomatlán, para denunciar la supuesta desaparición de algunos familiares y colocar lonas con señalamientos en contra de policías de Tepalcatepec y el jefe de tenencia de Felipe Carrillo Puerto “La Ruana”.

El primero de los cierres carreteros se presentó en las inmediaciones del Panteón Municipal, mientras que el segundo tuvo lugar en el puente de acceso a la cabecera municipal, frente al Hotel La Herradura.

En ambos sitios, los manifestantes, en su mayoría con el rostro cubierto atravesaron algunos vehículos para cerrar el paso y mostraron dos rótulos exigiendo que sean regresadas familias de La Ruana, señalando a Juventino Cisneros, alias “El Tilín”, policía de Tepalcatepec y al jefe de tenencia La Ruana de estar involucrados.

Es de señalar que en ninguna de las movilizaciones se aportaron mayores datos sobre los supuestos desparecidos, ni tampoco las fichas de búsqueda que se emiten al momento de denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado.

El pasado mes de diciembre en dos ocasiones distintas hubo movilizaciones similares en las que se exigía la localización de varios jóvenes y el pasado 12 de enero nuevamente hubo bloqueos por la privación de la libertad de 6 personas, que horas después fueron halladas ejecutadas en Apatzingán.