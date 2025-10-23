Morelia, Mich.- Miércoles 22 de octubre de 2025.- Un choque entre dos motocicletas dejó tres heridos, uno de ellos de gravedad. El accidente ocurrió sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente de Morelia, informaron autoridades policiales.

#Video | Choque entre 2 motos deja 3 heridos en la Av. Madero Poniente de #Morelia 🏍️🤕 pic.twitter.com/m7KsM8VzoN — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 23, 2025

El percance se registró durante la noche de este miércoles en los límites de la colonia Héroes Republicanos con el fraccionamiento San Pascual, en las inmediaciones de la desviación a Cointzio y de la colonia Agrícola Cenopista Benito Juárez.

De acuerdo con las fuentes, la colisión fue por alcance. En el sitio se presentaron paramédicos, quienes trasladaron a los lesionados a un hospital.

Asimismo, unos patrulleros de Seguridad Vial se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y retiraron los motociclos siniestrados.