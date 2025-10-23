Morelia, Michoacán; 22 de octubre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer a los agentes de la cadena de valor del turismo, el Gobierno de Morelia a través de su Secretaría de turismo (Sectur), en alianza con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), llevó a cabo el taller “Neuroventas: Ni la mejor idea se vende sola”.

Este evento reunió a más de 40 personas entre hoteleros, agentes de viajes y prestadores de servicios, con el objetivo de dotar de herramientas que coadyuven en puntos clave para las ventas de sus productos, o servicios a través del neuromaketing.

La titular de la Sectur, Thelma Aquique Arrieta, agradeció el compromiso y asistencia a este taller, ya que el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, busca actualizar a los prestadores de servicios turísticos con las estrategias emergentes y contribuir al desarrollo integral del municipio.

Asimismo, la secretaria reconoció y agradeció a la Canaco-Servytur Morelia, encabezada por Alondra Villaseñor Fernández, por mantener esta alianza entre gobierno y empresas para el fortalecimiento del sector, que atraiga y proyecte a Morelia como uno de los mejores destinos turísticos de México.

“La Secretaría de Turismo se ha interesado en proporcionar los recursos de manera gratuita a los prestadores de servicios turísticos, ya que son pieza fundamental para la derrama económica y son el primer contacto con el turista”, finalizó Aquique Arrieta.