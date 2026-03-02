Morelia, Mich.- Lunes 02 de marzo de 2026.- Un choque entre un automóvil Nissan Sentra y una combi de la Ruta Gris 2 ocurrió la noche de este lunes en la colonia Ventura Puente, ubicada al sur de Morelia; el incidente dejó un lesionado, comentaron autoridades policiales.

#Video 🚨 Un choque entre un automóvil Nissan Sentra y una combi de la Ruta Gris 2 ocurrió la noche de este lunes en la colonia Ventura Puente, ubicada al sur de Morelia



El percance tuvo lugar en el cruce de la avenida Morelos Sur con la calle Lago de Pátzcuaro y fue reportado por algunos transeúntes al número de emergencias 911.

Después arribaron unos paramédicos, quienes revisaron a los usuarios del vehículo de transporte público, algunos de ellos presentaron crisis nerviosa y solo uno resultó herido, afortunadamente no de gravedad y no requirió traslado hospitalario.

Agentes municipales de Hechos de Tránsito encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Finalmente, ambos automotores fueron retirados del lugar.

