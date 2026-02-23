Pátzcuaro, Michoacán, 23 de febrero de 2026.- El presidente municipal, Julio Arreola, y el Gobierno Municipal informan que el municipio se mantiene en calma y con tranquilidad, tras los hechos registrados el día de ayer en varios estados del país, municipios de la entidad y zonas aledañas. Hasta el momento, no se tienen reportes de incidentes de seguridad dentro del territorio municipal.

Durante este día, comercios locales continúan operando y muchas familias realizan sus actividades cotidianas con normalidad. El transporte público funciona con regularidad y las corridas de autobuses se están reanudando de manera gradual.

Asimismo, los servicios de salud y hospitales brindan atención de manera regular a la población, manteniendo sus áreas operativas y de urgencias disponibles. Como medida preventiva y para brindar certeza a madres y padres de familia, se determinó la suspensión temporal de clases en apego al comunicado de la autoridad educativa estatal.

El presidente municipal, Julio Arreola, se mantiene al frente de la coordinación con las corporaciones de seguridad, que realizan recorridos preventivos permanentes en distintos puntos del municipio, como parte de la estrategia para preservar la tranquilidad.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a no difundir rumores, mantenerse informada únicamente por canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911. El compromiso es claro: seguir trabajando todos los días para que en Pátzcuaro prevalezcan la paz, el orden y la tranquilidad de las familias.