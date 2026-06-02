Morelia, Michoacán; 02 de junio de 2026.- Con el objetivo de simplificar y facilitar los trámites municipales en beneficio de las y los morelianos, el gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, anunció la digitalización de cuatro de los trámites del ayuntamiento con mayor demanda.

En rueda de prensa, se explicó que al menos 30 mil personas requieren estos trámites anualmente y acuden una o dos veces a ventanilla, por lo que se podrán disminuir hasta 50 mil visitas al Centro Administrativo de Morelia (CAM) para recibir estos servicios, mejorando procesos.

Constancia de alineamiento oficial, Constancia de número oficial, Apertura de Licencia de funcionamiento tipo A y Permiso para eventos sociales en salones de fiesta, son los procesos ahora disponibles en el siguiente enlace: tramites.morelia.gob.mx

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno Manzo, destacó que al disminuir los traslados por trámites físicos también se mejora la movilidad en la ciudad, respondiendo así a dos de los principales temas planteados por el Consejo Ciudadano de Morelia.

El secretario del ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, añadió que la digitalización de los trámites para eventos en salones de fiesta disminuirá significativamente visitas recurrentes a ventanilla, lo que se traducirá en menos filas y un servicio más ágil.

Finalmente, el encargado de la Agencia de Ciudad Inteligente y Transformación Digital (Acitd), Juan José Tena García, reiteró que se continuarán dando pasos para digitalizar más trámites y que la ciudadanía cuente con soluciones prácticamente en el teléfono en la palma de su mano.

El presidente Alfonso Martínez concluyó: “Lo más valioso es el tiempo de una persona, cuando hacemos una avenida, se hace un puente, se amplía una vialidad, o simplificas un trámite, lo que le estás dando a la gente es tiempo para esta persona y para su familia y eso se puede equiparar a calidad de vida”.

Morelia, Michoacán; 02 de junio de 2026.- Con el objetivo de simplificar y facilitar los trámites municipales en beneficio de las y los morelianos, el gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, anunció la digitalización de cuatro de los trámites del ayuntamiento con mayor demanda.

En rueda de prensa, se explicó que al menos 30 mil personas requieren estos trámites anualmente y acuden una o dos veces a ventanilla, por lo que se podrán disminuir hasta 50 mil visitas al Centro Administrativo de Morelia (CAM) para recibir estos servicios, mejorando procesos.

Constancia de alineamiento oficial, Constancia de número oficial, Apertura de Licencia de funcionamiento tipo A y Permiso para eventos sociales en salones de fiesta, son los procesos ahora disponibles en el siguiente enlace: tramites.morelia.gob.mx

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno Manzo, destacó que al disminuir los traslados por trámites físicos también se mejora la movilidad en la ciudad, respondiendo así a dos de los principales temas planteados por el Consejo Ciudadano de Morelia.

El secretario del ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, añadió que la digitalización de los trámites para eventos en salones de fiesta disminuirá significativamente visitas recurrentes a ventanilla, lo que se traducirá en menos filas y un servicio más ágil.

Finalmente, el encargado de la Agencia de Ciudad Inteligente y Transformación Digital (Acitd), Juan José Tena García, reiteró que se continuarán dando pasos para digitalizar más trámites y que la ciudadanía cuente con soluciones prácticamente en el teléfono en la palma de su mano.

El presidente Alfonso Martínez concluyó: “Lo más valioso es el tiempo de una persona, cuando hacemos una avenida, se hace un puente, se amplía una vialidad, o simplificas un trámite, lo que le estás dando a la gente es tiempo para esta persona y para su familia y eso se puede equiparar a calidad de vida”.