Morelia, Mich.- Jueves 05 de febrero de 2026.- La habitación de un departamento ardió en llamas durante la mañana de este jueves en la colonia Xangari, ubicada en Morelia, cerca de la salida a Pátzcuaro. La emergencia fue atendida por bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM).

De acuerdo con fuentes policiales y de rescate, el incendio no dejó personas lesionadas, únicamente daños parciales en el referido inmueble, localizado en un edificio de la calle Kuanicuti, en el citado asentamiento.

Vecinos del lugar detectaron la lumbre y el humo que emanaban de la mencionada vivienda, por lo que solicitaron ayuda. Posteriormente acudieron los vulcanos estatales, quienes combatieron el fuego hasta sofocarlo.

Las autoridades recomiendan no dejar veladoras encendidas, revisar las instalaciones eléctricas y de gas, además evitar dejar aparatos electrónicos conectados sin supervisión.