Morelia, Michoacán, 23 de abril de 2026. El Poder Judicial de Michoacán informa a la ciudadanía que sigue vigente la huelga a puertas cerradas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo promovida por el Sindicato Único de Empleados (SUEUM), lo anterior porque la determinación del Juez titular del Juzgado Primero Laboral de Morelia, David Armando Leyva Bautista, dentro del expediente 482/2025, no ha sido impugnada y no ha habido una suspensión o resolución contraria de algún juez federal.

Asimismo, se informa que son dos los procedimientos de huelga que fueron tramitados por el Sindicato en los juzgados del Poder Judicial de Michoacán.

En el que lleva la Jueza Emma Casandra León Rivera, titular del Juzgado Segundo Laboral de Morelia, con número de expediente 605/2024, se han atendido las determinaciones de la autoridad federal y se ha notificado en tiempo y forma a las partes involucradas.

Finalmente, se reitera que ambos juzgados laborales están a disposición de los involucrados para, a través del diálogo, explorar alternativas de solución del conflicto.

En Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso de impartir justicia con profesionalismo, prontitud y con apego a Derecho.