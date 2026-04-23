Tarímbaro, Mich.- Jueves 23 de abril de 2026.- La mañana de este jueves se registró una presunta amenaza de tiroteo en la Escuela Secundaria Técnica 138 del fraccionamiento Metrópolis II, ubicado en el municipio de Tarímbaro, lo que movilizó a las corporaciones policiales.

El hecho ocurrió en el mencionado plantel localizado sobre la calle Zafiro, cerca de la avenida América. Los directivos concentraron a los alumnos en el patio ante el temor de que alguien portara un arma de fuego y posteriormente avisaron a los padres de familia para que pasaran por ellos.

Asimismo, trascendió que personal de la institución localizó un casquillo en los baños del inmueble, así como los siguientes mensajes escritos en la pared: “Mañana tiroteo el jueves”, “tiroteo el viernes si”.

Se espera que las instancias competentes emprendan las investigaciones correspondientes y que tanto maestros como autoridades policiales implementen medidas de seguridad en las instituciones educativas para prevenir cualquier acto de violencia.

AGENCIA RED 113