Atlacomulco, Estado de México.- Lunes 08 de septiembre de 2025.- Un autobús de pasajeros de la línea “Herradura de Plata (HP)” fue embestido por el ferrocarril durante la mañana de este lunes sobre la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, hecho que dejó 10 muertos y al menos 45 heridos, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales y de rescate.

#Video | Autobús HP es embestido por el tren en la Atlacomulco-Maravatío; hay 10 mu3rtos y varios h3ridos #Accidente #Atlacomulco #tren pic.twitter.com/6e97uyOsbc — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) September 9, 2025

Trascendió que el mencionado vehículo, con número económico 6002, había salido de la población de San Felipe del Progreso y se dirigía a la Ciudad de México (CDMX), pero al llegar a la Zona Industrial del municipio de Atlacomulco, Estado de México, presuntamente el operador de la unidad intentó ganarle el paso al tren y se registró la desgracia.

El automotor fue arrastrado varios metros sobre las vías férreas y tras el impacto perdieron la vida siete mujeres, así como tres masculinos y los demás tripulantes resultaron lesionados.

Al ver el transporte siniestrado, civiles se sumaron a las labores de ayuda y alertaron al número de emergencias, después arribaron socorristas de Jocotitlán, Atlacomulco, Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso, quienes otorgaron los primeros auxilios a los sobrevivientes, cuatro de ellos sufrieron daños de gravedad y fueron canalizados de urgencia al Hospital Adolfo López Mateos, localizado en Toluca.

Se supo que de los pacientes restantes, 16 son considerados de segunda prioridad y el resto de tercera prioridad, ellos fueron llevados a nosocomios de Ixtlahuaca, Atlacomulco y Jocotitlán. Contactos allegados al tema indicaron que al parecer el chofer del autobús quedó asegurado y unos oficiales lo pusieron a disposición de la instancia competente.