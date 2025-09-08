Morelia, Michoacán, 8 de septiembre de 2025.- La plataforma para el registro a la Beca “Rita Cetina” se abrirá del 15 al 30 de septiembre, para alumnos de nuevo ingreso y de segundo y tercer grado de secundaria que no se hayan registrado todavía, lo dieron a conocer el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Educación, Gabriela Molina, mediante rueda de prensa.

El coordinador estatal de Becas para el Bienestar, Juan Pablo Calvillo, detalló que el registro en línea para la beca se puede realizar a través del sitio web www.becaritacetina.gob.mx. El trámite debe ser completado por la madre, el padre o el tutor legal del estudiante, quienes también serán los encargados de recoger la tarjeta donde se depositará el dinero de la beca.

Los resultados en educación se deben a diversas acciones, como esta beca que llega a las y los estudiantes gracias al trabajo coordinado con la Federación. “Gracias al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cada vez menos jóvenes abandonan la escuela”, destacó Gabriela Molina.

Para completar el registro, los tutores deben tener a la mano su CURP, un número de teléfono celular, una identificación oficial y un comprobante de domicilio. De igual forma, el estudiante necesitará su CURP, la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela y un correo electrónico.

Adicionalmente, se llevarán a cabo asambleas informativas en las secundarias de todo el país del 8 al 24 de septiembre. Durante estas asambleas, se colocarán carteles en cada escuela con la fecha, hora y lugar específicos del evento. Se puede consultar la información a través del Buscador de Escuelas en el sitio web buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas/