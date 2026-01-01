Suiza.- En plenos festejos para recibir el Año Nuevo 2026, por lo menos 40 personas fallecieron y alrededor de 100 resultaron heridas a causa de una explosión y posterior incendio que se suscitó en un bar de la estación de esquí suiza, Crans-Montana, durante la noche de Año Nuevo, de acuerdo a reportes de medios locales con datos de la policía del lugar.

Los reportes detallan que todos los heridos graves, fueron trasladados de inmediato a diversos hospitales del país con la ayuda de ambulancias y helicópteros.

Las autoridades descartan la probabilidad de un atentado y atribuyen el siniestro al uso de pirotecnia durante un concierto, según trascendió.

IMÁGENES FUERTES:

Redacción VA Noticias /Fotos Redes sociales

ARTICULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR