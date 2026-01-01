Palacio Legislativo de San Lázaro, 01-01-2026.– El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que el próximo periodo ordinario de sesiones su bancada impulsará que se declare el 10 de abril de cada año como el “Día Nacional del Huapango”.

“El 9 de diciembre de 2025, el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad el proyecto de decreto por el que se declara el 10 de abril de cada año como Día Nacional del Huapango, por lo que fue enviado a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

“Durante la sesión del 10 de diciembre en San Lázaro, la minuta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Población para su dictamen correspondiente”, explicó el legislador en el documento Agenda Legislativa 2026 de su grupo parlamentario.

Detalló que este proyecto de decreto, elaborado por las Comisiones Unidas de Cultura y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado, y que tuvo su origen en la iniciativa de la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena, tiene por objetivo establecer el “Día Nacional del Huapango”, en aras de fortalecer su enseñanza, difusión y reconocimiento como patrimonio vivo de nuestra nación.

Comentó que, durante su discusión en la colegisladora, se resaltó que el huapango, con sus variantes regionales y raíces mestizas, es uno de los géneros más representativos de la Huasteca mexicana y que constituye un símbolo de identidad, memoria colectiva y expresión cultural mexicana. Reconocerlo, a través de un Día Nacional, significa asegurar que siga transmitiéndose a las futuras generaciones.

También se resaltó que el huapango no solo es música, baile, sones e indumentaria tradicional, sino que forma parte esencial de la identidad colectiva, presente en festividades, rituales y celebraciones comunitarias.

Así, el declarar este Día Nacional permitirá reconocer a los pueblos que lo originaron y lo han mantenido vivo; es decir, a las comunidades que conforman la Huasteca: Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Querétaro y Tamaulipas, concluyó.