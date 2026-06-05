Morelia, Mich.- Viernes 5 de junio de 2026.- Una mujer de la tercera edad falleció tras ser embestida por un motociclista y proyectada contra la parte baja de un automóvil, tragedia ocurrida en la Tenencia de Jesús del Monte, perteneciente al municipio de Morelia, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que el motorista huyó.

🚨 Adulta mayor muere tras ser embestida por un motociclista en Jesús del Monte, Morelia #Video pic.twitter.com/PCuTVKqb1g — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 5, 2026

El lamentable hecho se registró la tarde de este viernes sobre la avenida José María Morelos, casi esquina con la Tercera Privada José María Morelos. Algunas personas avisaron al número de emergencias 911 y solicitaron ayuda.

Trascendió que el motorista intentó llevarse su vehículo, pero vecinos lo impidieron. La moto involucrada es una KTM tipo motocross, de color naranja con detalles en blanco y negro, la cual no portaba placa de circulación.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil de Seguridad Vial y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de la adulta mayor y acordonaron el perímetro. De manera extraoficial se supo que la víctima respondía al nombre de María Alberta, de entre 65 y 70 años de edad.

Posteriormente, especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE), emprendieron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

AGENCIA RED 113