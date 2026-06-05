Queréndaro, Mich.- Viernes 05 de junio de 2026.- Un grupo de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó a balazos a elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) en el municipio de Queréndaro. Los uniformados repelieron la agresión, lesionaron a uno de los hechores y lo detuvieron junto con otro de sus cómplices, informaron autoridades policiales.

Lo anterior ocurrió durante la mañana de este viernes, alrededor de las 10:30 horas, cuando militares y efectivos de la GN realizaban un recorrido de reconocimiento y vigilancia sobre una brecha de terracería ubicada en las inmediaciones de la población de Rincón de Zetina.

En determinado momento, los castrenses y agentes fueron sorprendidos por disparos de arma de fuego, por lo que contraatacaron, obligaron a los perpetradores a huir y lograron capturar a dos de ellos.

Uno de los ahora indiciados se identificó como Óscar Iván, de 25 años de edad, quien resultó herido por un impacto de bala en la clavícula izquierda. Bajo custodia policial, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. El segundo asegurado responde al nombre de Luis Antonio, de 23 años de edad, quien quedó a disposición de la instancia correspondiente.

Asimismo, los uniformados decomisaron dos fusiles de asalto AK-47, dos chalecos tácticos con las siglas del CJNG, varios cargadores y múltiples cartuchos útiles. Tanto los detenidos como el armamento y demás indicios fueron llevados antea Fiscalía General de la República (FGR), la cual continuará con las investigaciones del caso.