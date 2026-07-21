Morelia, Michoacán, a 21 de julio de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) abrió la convocatoria para el curso de preparación para el examen de ingreso a carreras del área de la Salud, por lo que se invita a las y los aspirantes a participar a realizar el registro en el siguiente enlace: https://educacioncontinua.umich.mx/diplomados/cpeaas26/

El secretario Académico, Antonio Ramos Paz, precisó que el taller dará inicio el próximo 24 de agosto del presente año y concluye el 28 de mayo de 2027, y las personas interesadas podrán realizar su registro a partir del este martes 21 de julio.

“Este curso no garantiza el ingreso a las licenciaturas del área de la Salud, es un curso que prepara, ayuda y que da elementos, en donde es muy importante el trabajo que hacen los propios estudiantes”.

Apuntó que el taller tiene como propósito reforzar conocimientos de las personas que están interesadas en ingresar a alguno de los programas educativos de dicha área del conocimiento.

“Como Universidad Michoacana tenemos un curso bien diseñado, donde participan especialistas de las diferentes facultades, donde las y los estudiantes del curso van a tener a los mejores profesores y profesoras, pero también es muy importante el trabajo que realizan los estudiantes con las lecturas y tareas que se les dejan, así como con los exámenes de preparación que se tienen”, subrayó.