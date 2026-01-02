Despúés de la aparatosa carambola entre tres vehículos, uno de ellos una camioneta patrulla de la Guardia Civil, que chocaran sobre la carretera Pátzcuaro-Quiroga, con al menos ocho personas heridas: cinco oficiales y tres civiles, se publicó el video del momento justo del impacto.

IMÁGENES FUERTES:

🚨 Video #Actualización | Aquí el momento exacto del choque de carro con patrulla de la Guardia Civil que dejó 8 heridos en la Morelia-Pátzcuaro. ¿Quién tuvo la culpa? @lopezdoriga @CiroGomezL @CNNEE @AristeguiOnline @telediariomty pic.twitter.com/bTPBBXEwwY — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) January 2, 2026

El aparatoso accidente ocurrió durante la mañana de este viernes, a la altura de la población de Tzurumútaro, y se puede observar como la camnioneta de la Guardia Civil busca hacer una maniobra para pasar a su lado izquierdo, cuando un Jetta color negro se le impacta en la parte posterior, sonde la patrulla iba repleta de uniformados.

Al sitio acudieron paramédicos y bomberos, quienes otorgaron los primeros auxilios a los afectados; afortunadamente, ninguno presentó lesiones de gravedad. Posteriormente, los pacientes fueron canalizados a un hospital para su valoración médica.

Asimismo, agentes de Tránsito se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Trascendió que las unidades involucradas fueron una camioneta BMW color blanco, un automóvil Jetta color negro con placas PJU-410-E y una patrulla con número económico MC-036-AB.

Tras el impacto, los policías que viajaban en la batea salieron proyectados, y uno de ellos cayó frente a la camioneta BMW, cuyo conductor avanzó y atropelló al uniformado. Las instancias competentes realizaron el peritaje respectivo para deslindar responsabilidades.

Red 113