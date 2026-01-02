Morelia, Mich.- Viernes 02 de enero de 2026.- Un adulto mayor murió tras ser atropellado por una camioneta RAM blanca sobre los carriles centrales de la Calzada La Huerta, en la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate, las cuales agregaron que el conductor fue detenido.

El hecho ocurrió durante la tarde de este viernes, a la altura de la colonia Jardines del Toreo, frente al barandal perímetral del estadio de C. U., y en las inmediaciones de la salida a Pátzcuaro.

Unos ciudadanos observaron a la víctima tendida sobre la carpeta asfáltica y solicitaron apoyo al número de emergencias 911. Al lugar acudieron paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento del peatón, cuya identidad es desconocida, él tenía entre 70 y 80 años de edad.

El área fue acordonada por los patrulleros municipales para preservar indicios, además aseguraron a quien manejaba el vehículo participante en el hecho y lo pusieron a disposición de la instancia competente.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), adscrito a la Unidad de Atención Inmediata, realizó las actuaciones respectivas y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.