¡Indignante en Tunja! 😱 En video quedó registrado el momento en que un hombre golpea con un objeto contundente a un perrito indefenso en un parque del barrio Inés de Tunja.

El hecho ha generado fuerte rechazo entre ciudadanos y defensores de animales, quienes exigen justicia inmediata y sanciones ejemplares contra el agresor.

📍 Barrio Inés de Tunja, Tunja (Boyacá)

Hacemos un llamado urgente a: @AlcaldiaTunja @PoliciaMTunja @CarabinerosCol

¡No más maltrato animal! 🐾 Si tienes información sobre el agresor, repórtalo a las autoridades.

Comenta qué opinas 👇 ¿Debería ir a la cárcel?

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