Uruapan, Michoacán, 26 de junio de 2026.- Resultado de las acciones operativas implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General del Estado (FGE), fue detenido en Uruapan Óscar “N”, alias “El Pelón”, presuntamente vinculado a una célula delictiva, quien se encontraba en posesión de una sustancia con características propias de la metanfetamina.

La acción tuvo lugar sobre la calle Lago de Chapala, esquina con Lago de Cuitzeo, en la colonia Los Lagos, donde los agentes localizaron dos bolsas de plástico que contenían aproximadamente 27 gramos de una sustancia blanca granulosa con características similares a las de la metanfetamina.

De acuerdo con las labores de inteligencia y los registros institucionales, Óscar “N” cuenta con presuntos vínculos con una célula delictiva con presencia en la región, información que forma parte de las investigaciones en curso.

Tras su aseguramiento, el detenido y la sustancia decomisada fueron puestos a disposición de la autoridad procuradora de justicia, quien será la encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.