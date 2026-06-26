Morelia, Michoacán; 26 de junio de 2026.- Derivado del Programa de Reencarpetamiento anunciado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, los trabajos avanzan a pasos firmes sobre la calle Lima, ubicada en la colonia Villas del Paraíso en el sur de Morelia.

Tras el aplanado del terreno, las cuadrillas municipales comenzaron este viernes la aplicación de asfalto en la vialidad para entregarla en óptimas condiciones para vecinos y vecinas, así como a locatarios y otros ciudadanos que transitan la zona.

“Ahora que el ayuntamiento viene a apoyarnos con esta obra sí va a beneficiarnos mucho a todos los vecinos de la zona, el fraccionamiento Rincón del Cielo, los de la privada y quienes vivimos aquí”, comentó Francisco, vecino de la calle principal.

Denise Miranda, locataria de la zona, consideró que esta obra municipal aliviará y facilitará el acceso de sus clientes al establecimiento de alimentos que tiene en la calle Lima.

En tanto que Juan Antonio Pérez, locatario de otro comercio al pie de la vialidad, concluyó: “Yo siento que sí va a funcionar para la entrada de los vecinos y también para nosotros porque a veces no hay donde pararse, nos beneficia en tener un lugar para estacionarse y puedan venir aquí”.

El Gobierno de Morelia, encabezado por el alcalde Alfonso Martínez, refrenda que con el programa de rehabilitación de vialidades que avanza en distintos puntos del municipio, se construye el mejor lugar para vivir.