Morelia, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) inaugurará en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (MACAZ) la exposición de arte postal “PaZarte”, un proyecto colaborativo que reúne el trabajo de los semilleros creativos, orientado a la formación, expresión y construcción de paz.

La muestra abrirá al público el próximo 25 de marzo a las 12:00 horas en los jardines del MACAZ. La exposición presenta un total de 885 postales realizadas con técnicas como pintura, ilustración, collage y técnica mixta. Cada pieza es una interpretación de la paz desde la mirada de niñas, niños y jóvenes.

El proyecto se desarrolló durante la segunda mitad de 2025 con la participación de semilleros creativos e instituciones educativas de los municipios de Morelia, Cherán, Pátzcuaro, Uruapan, Zamora, La Piedad, Tzitzio y Lázaro Cárdenas, así como de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

La exposición estará abierta al público de manera gratuita hasta el 26 de abril de 2026, e invita a recorrer este mosaico de voces jóvenes que, desde distintos territorios, imaginan un presente y un futuro distintos.

La Secum fortalece el trabajo cultural de base comunitaria y refrenda su compromiso con el impulso a las infancias y juventudes, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.