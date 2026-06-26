Morelia, Michoacán, 26 de junio de 2026.- Ante la gran afluencia de personas al Jalo Futbolero, donde cientos de ciudadanos han aprovechado para solicitar o renovar su licencia de conducir, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), instaló un nuevo módulo de expedición en sus oficinas fijas dentro del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

Este nuevo punto de atención se localiza al interior del edificio que alberga las instalaciones del Ceconexpo, en el espacio compartido con el Salón Michoacán. El módulo, que estará disponible hasta el 19 de julio, brinda servicio de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 21:00 horas, y los fines de semana de 13:00 a 21:00 horas, otorgando los mismos beneficios vigentes de condonación de multas y recargos en trámites de renovación extemporánea.

Dicha ventanilla se adiciona al módulo que opera desde el inicio de este evento cultural y deportivo en el área del Pabellón de Productores.

Con esta segunda opción, la dependencia estatal busca agilizar los tiempos de espera y atender a un mayor número de personas al día, garantizando además un flujo ordenado que no sature el espacio destinado a la exhibición y venta de las y los productores michoacanos.