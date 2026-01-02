Arteaga, Mich.- 2 de enero de 2025.- La mañana de este viernes se registró la salida de camino de un automóvil particular sobre la autopista Siglo XXI, hecho que generó la movilización de cuerpos de auxilio sin que se reportaran personas heridas.

El incidente fue notificado a los servicios de emergencia, por lo que paramédicos de AMBUMED, en coordinación con el personal de Autopistas Michoacán, acudieron al tramo correspondiente al kilómetro 249, en el sector Feliciano.

Al arribar al sitio, los socorristas localizaron un vehículo Audi A3, color blanco, con placas PTL-773-B, el cual se encontraba fuera de la cinta asfáltica y sin ocupantes, por lo que se presume que fue abandonado tras el percance.

Luego de una revisión en la zona, se confirmó que no había personas lesionadas ni riesgos adicionales que representaran peligro para la circulación, por lo que no fue necesaria la atención médica ni el traslado de heridos.

Posteriormente, el lugar quedó bajo resguardo del auxilio vial y elementos de la Guardia Nacional, quienes coordinaron el retiro del automóvil con el apoyo de una grúa y su traslado a un corralón, donde se realizarán los procedimientos correspondientes para determinar responsabilidades.