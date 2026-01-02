Morelia, Michoacán, 2 de enero de 2026.- Como parte de la estrategia permanente de lucha contra el cáncer de mama, impulsada por el Gobierno de Michoacán, la Secretaría de Salud (SSM) realizó 50 mil 821 mastografías gratuitas en todo el estado, durante 2025.

Esto permitió la detección de 365 nuevos casos de cáncer de mama y las pacientes fueron canalizadas a los servicios de oncología para recibir tratamiento especializado. Identificar esta enfermedad en etapas tempranas es fundamental, ya que eleva significativamente las tasas de supervivencia.

Con el despliegue de las unidades móviles de mastografía se realizaron 31 mil 733 estudios, llegando a comunidades de difícil acceso. Por su parte, los mastógrafos fijos, que se encuentra en los hospitales generales Dr. Miguel Silva, de la Mujer, Zamora, Zitácuaro y Uruapan, así como en el Instituto Michoacano de Oncología y la UNEME -DEDICAM, registraron 19 mil 088.

La SSM enfatizó que el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo, por lo que invita a mujeres de entre 40 y 69 años acudan a realizarse este estudio anualmente, que es totalmente gratuito.