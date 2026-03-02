Morelia, Michoacán, 2 de marzo de 2026.- Con el objetivo de garantizar la protección de la niñez michoacana ante el brote actual de sarampión, se desplegaron brigadas de vacunación que ya iniciaron su recorrido por las escuelas de 18 municipios del estado, informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).

El despliegue de brigadas de salud se realizará del 2 al 6 de marzo en centros educativos de los municipios de Morelia, Charo, Tzitzio, Queréndaro, Álvaro Obregón, Huandacareo, Maravatío, Uruapan, Taretan, La Piedad, Angamacutiro, Puruándiro, Numarán, José Sixto Verduzco, Penjamillo, Tanhuato, Tlazazalca y Morelos.

Esta jornada busca aplicar la vacuna contra el sarampión directamente en los centros educativos para facilitar el acceso al biológico y garantizar que ningún niño o niña se quede sin completar su esquema de vacunación.

Debido a que las brigadas operan conforme a una programación previa, la Secretaría de Salud recomienda a la población consultar el calendario de visitas, fechas y sedes específicas a través del siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/p/1DC3S6WXXz/

La SSM reitera su compromiso con la prevención y el bienestar de las familias, y mantiene acciones coordinadas para frenar la propagación de enfermedades prevenibles mediante la vacunación oportuna.