Morelia, Michoacán; 27 de febrero de 2026.- En atención a un reporte ciudadano, donde se denunciaron condiciones inadecuadas en las que vivía un lomito, personal operativo y jurídico del Instituto Moreliano de Protección Animal (Impa) acudió el jueves 26 de febrero, a un domicilio ubicado en la colonia Santa Cecilia.

Al arribar al lugar, el personal constató que el ejemplar se encontraba sujeto con una cadena y candado de características gruesas, lo que limitaba su movilidad. Asimismo, no contaba con un espacio adecuado de resguardo que lo protegiera de las inclemencias del tiempo, ni se observaron recipientes visibles para agua y alimento al momento de la inspección.

Durante la intervención, la autoridad jurídica del Instituto levantó el acta circunstanciada correspondiente, estableciendo como acuerdos la adecuación inmediata del espacio para garantizar condiciones óptimas de bienestar —incluyendo área de resguardo, protección climática y acceso permanente a agua y alimento—, así como la colaboración para, en su caso, encontrar un adoptante responsable.

Como medida de protección y priorizando en todo momento la integridad del ejemplar, la persona responsable del can, accedió a ceder de manera voluntaria su resguardo al Impa, donde se mantendrá bajo cuidado y valoración integral, para ser reintegrado en caso de acreditarse el cumplimiento de las condiciones establecidas por la autoridad.

La directora del Instituto, Minerva Bautista Gómez, subrayó: “Cada reporte ciudadano es atendido con seriedad y sensibilidad. Nuestro deber es salvaguardar el bienestar de los animales, pero también orientar a las y los responsables para que cumplan con la normatividad y garanticen condiciones dignas. Actuamos conforme a protocolo y siempre privilegiando la protección del ejemplar”.

El Gobierno de Morelia reitera su compromiso con la atención oportuna de denuncias en materia de protección animal y dará seguimiento puntual a este caso, verificando el cumplimiento de las medidas acordadas y el bienestar integral del ejemplar.