Morelia, Michoacán, 31 de marzo de 2026.- Las playas del estado se encuentran aptas para uso recreativo durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, de acuerdo con los resultados de los análisis de calidad del agua de mar, informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

El monitoreo sanitario nacional, en el que se evaluaron dos mil 358 muestras de agua en 289 playas de mayor afluencia turística del país avala su calidad, confirmando que cumplen con los estándares necesarios para proteger la salud de las y los usuarios.

Las playas de la Costa michoacana monitoreadas durante este periodo prevacacional cumplen con los criterios de calidad para uso recreativo, por lo que se consideran aptas y seguras para las y los visitantes.

Entre los destinos que ofrecen condiciones sanitarias adecuadas para disfrutar durante esta temporada vacacional se encuentran Playa Jardín, Nexpa, Playa Azul, Caleta de Campos, Boca de Apiza, Las Peñas, Chuquiapan, La Soledad, Las Brisas, Faro de Bucerías, Maruata y San Juan de Alima.

La SSM hace un llamado a la ciudadanía a disfrutar de estos lugares únicos con responsabilidad y exhorta a los visitantes a seguir las medidas sanitarias, mantener la limpieza de las playas y respetar el entorno natural.