Morelia, Michoacán; 31 de marzo de 2026.- Como parte de la estrategia integral de seguridad impulsada por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, el Gobierno de Morelia fortalece de manera decidida la capacidad operativa de Policía Morelia con la puesta en marcha del nuevo Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, Sistema de Inteligencia, Investigación y Análisis (C4 SIIA).

Esta apuesta estratégica refleja el compromiso de la administración municipal por invertir en tecnología de vanguardia para proteger a la ciudadanía y mejorar la respuesta ante cualquier incidente, consolidando un modelo de seguridad moderno, eficiente y cercano.

El C4 SIIA representa un avance significativo en la infraestructura de seguridad, al incorporar herramientas de última generación como un Video Wall de alta capacidad, consolas operativas inteligentes y una red de videovigilancia terrestre con cerca de 6 mil cámaras de alta resolución, equipadas con visión nocturna y transmisión segura.

Asimismo, como parte de esta visión innovadora, se integran drones tácticos con cámaras HD y sensores térmicos, que permiten monitoreo en tiempo real, así como sistemas de inteligencia artificial y analítica predictiva, orientados a anticipar conductas delictivas y optimizar la toma de decisiones.

Este esfuerzo también contempla la operación de un Equipo Táctico Operativo de Investigación, conformado por personal especializado que atenderá incidentes de alto impacto, fortaleciendo las labores de inteligencia y análisis.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia, encabezado por Alfonso Martínez Alcázar, refrenda su compromiso de seguir invirtiendo en soluciones que eleven la seguridad en la ciudad, apostando por la innovación como eje clave para construir un municipio más seguro para todas y todos.