Morelia, Mich.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) mantiene en curso los actos de investigación para esclarecer el feminicidio de Roxana “N”, cuyo cuerpo fue localizado en un río de la colonia Balcones de Morelia, informó el encargado del despacho de la institución, Israel Vega Rodríguez.

Durante una rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en la que también participó el secretario de Seguridad Pública, Antonio Cruz Medina, el funcionario explicó que las diligencias se concentran en fortalecer las líneas de investigación mediante la recopilación de testimonios y el análisis de evidencia videográfica.

Vega Rodríguez detalló que, de acuerdo con los primeros dictámenes periciales, la temporalidad del fallecimiento se ubica entre una y dos semanas antes del hallazgo, por lo que el personal ministerial trabaja en reconstruir las actividades y movimientos ocurridos en ese periodo.

Precisó que actualmente se desahogan entrevistas con personas que pudieran aportar información relevante y se realiza la búsqueda y revisión de cámaras de videovigilancia ubicadas en las inmediaciones del lugar donde fue localizado el cuerpo.

El encargado del despacho subrayó que, por el momento, la Fiscalía no puede revelar mayores detalles para no comprometer el desarrollo de las investigaciones, aunque aseguró que las diligencias continúan para esclarecer los hechos y dar con quien resulte responsable.

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