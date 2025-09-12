Uruapan, Mich.- 12 de septiembre del 2025.- El presente mes de septiembre tiene como foco rojo al municipio de Uruapan, el cual registra 14 homicidios dolosos hasta la mañana de este viernes; lo que representa un 26.53 por ciento de este ilícito en la entidad.

Las labores emprendidas por las autoridades municipales no han generado grandes resultados en la demarcación, luego de que en este mes patrio ya se contabilizan 14 hechos de alto impacto, lo que lo convierte en el municipio con mayor incidencia de homicidios dolosos.

Apenas el pasado mes de agosto, derivado al reforzamiento policial y castrense donde participaton Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en las tareas disuasivas, se registraron un total de 8 casos, lo que representó solo el 8.99 por ciento de sucesos en la entidad.

Es necesario mencionar que en estas últimas semanas se ha evidenciado la falta de coordinación por parte de las autoridades municipales con otras corporaciones e instituciones de seguridad, esta mañana ya se registró otro hecho, lo que subió a 14 la cifra total de sucesos, dando un panorama de incertidumbre a la sociedad uruapense.

RED 113