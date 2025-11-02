La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO Servytur) Morelia, condenó enérgicamente el asesinato del Presidente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y llamó de manera urgente a la autoridades estatales y federales a replantear la estrategia de seguridad en Michoacán.

CANACO Morelia, expresó su indignación ante los hechos registrados la noche del primero de noviembre en Uruapan, mismo que refleja la violencia desmedida que hoy se vive en Michoacán, misma que hace menos de 15 días también cobró la vida del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo Martínez.

Las y los empresarios pertenecientes a la cámara más grande en la entidad urgieron a reforzar las garantías de seguridad para los representantes populares y la ciudadanía en general, misma que hoy se encuentra dolida y con miedo.

Por lo anterior, la CANACO Morelia reitero la importancia de que esclarezcan los hechos con rapidez, y sin simulaciones, a que se castigue a los autores de estos crímenes y a que se replantee la estrategia de seguridad en la entidad.

“Los michoacanos no merecemos vivir con miedo, confiamos en que las autoridades atenderán este llamado y trabajarán por garantizar la justicia y por proteger a quienes trabajamos por sacar adelante al Estado”.