Morelia, Michoacán, 2 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), fortalece las acciones estratégicas para mejorar la atención médica prehospitalaria, con el fin de disminuir complicaciones y evitar la mortalidad materna.

Para ello, se mantiene activo el Código Mater, protocolo que garantiza el traslado oportuno e inmediato de una mujer ante una emergencia obstétrica. Durante el servicio al hospital de referencia, el personal paramédico reduce el riesgo inminente de morbilidad o mortalidad materna y perinatal en la entidad.

En lo que va del año se han realizado 41 traslados con éxito, dentro de las principales causas de emergencia atendidas se encuentran hemorragias obstétricas, enfermedad hipertensiva, edema (hinchazón de los pies, tobillos y piernas), y la proteinuria en el embarazo. Estos casos subrayan la importancia crítica de acudir puntualmente a las citas de control prenatal.

El CRUM mantiene comunicación con los 27 hospitales de la SSM y, en caso de ser necesario, se cuenta con el apoyo de la ambulancia aérea del Gobierno de Michoacán para el traslado oportuno de las pacientes hacia unidades de segundo y tercer nivel de atención.