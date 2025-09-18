Zitácuaro, Mich.- Jueves 18 de septiembre de 2025.- Una mujer muerta y siete personas lesionadas, además de varios vehículos chocados, fue el saldo total que dejó un tráiler tras quedarse sin frenos y accidentarse sobre el kilómetro 87+100 de la carretera Zitácuaro-Toluca, informaron autoridades policiales y de rescate.

El mencionado tractocamión transportaba tubos de acero, algunos de ellos terminaron tirados en la carpeta asfáltica. La tragedia se registró cerca del mediodía de este jueves a la altura de la población de El Polvorín, en las inmediaciones del Conalep 240.

La identidad de la fémina fallecida no fue expuesta por la Policía, la cual tampoco reveló el nombre de los sobrevivientes. Elementos de la Fiscalía Regional se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

Los lesionados

Trascendió que entre los heridos están: un taxista de 55 años de edad; un chófer de combi, de 26 años; un motociclista de 25 años de edad; el conductor del referido tráiler, quien tiene 47 años; una mujer de 33 años; y un adulto mayor de 69 años de edad.

En las labores de ayuda también participaron policías municipales, bomberos y paramédicos de Protección Civil Zitácuaro.

